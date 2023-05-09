Oy pusulalarıyla ilgili ilginç detay: 5 santimetre kısaltılmış

Seçimler için hazırlanan oy pusulalarının uygun matbaa bulunamaması nedeniyle 5 santimetre kısaltıldığı ortaya çıktı.

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Oy pusulalarıyla ilgili ilginç detay: 5 santimetre kısaltılmış

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için kullanılacak oy pusulaları, Ankara’da gerekli standartları sağlayan matbaa bulunamaması sebebiyle 5 santimetre kısaltıldı.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in yazısına göre, milletvekili seçimleri için kullanılacak pusulanın uzunluğu normalde 105 santimetre olacağı ancak  kesim ve dağıtım işlemlerinin yapıldığı Ankara’da bu uzunlukta baskı yapabilecek matbaa bulunamaması üzerine pusulalar 5 santim kısaltıldı.

İttifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak pusulanın uzunluğu 100 santimetreye düşürüldü.

PUSULALARIN HAZIRLANIŞ SÜRECİ

Aydemir, yazısında pusulaların hazırlanış sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

Önceden temin edilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) güvenli depolarında kameralarla gözetlenen, üst düzey güvenlikle saklanan rulo halindeki filigranlı kağıtlar, polis nezaretinde Ankara’daki bir matbaaya gönderildi. Bu matbaa aralıksız şekilde çalışarak bu kağıdı bir metrelik tabakalar halinde kesti.

Kesilen bu kağıt yine polis ve YSK gözlemcileri nezaretinde sayılıp paketlenerek polis eşliğinde büyük gizlilik ve titizlikle Ankara’daki üç ayrı matbaaya dağıtıldı.

Ankara’da bu pusulayı basacak yetenekte üç matbaanın bulunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayları için Türkiye genelinde tek pusula basılırken, ittifakların ve seçime girecek partilerin farklılık gösterdiği illere ve seçim bölgelerine farklı pusulalar gönderiliyor.

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