Otopsi İşlemleri Tamamlandı: Narin'in Cenazesi ATK'dan Çıkarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün sabah saatlerinde bulundu. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül sabahı saat 8.45 sıralarında köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nin yanında bir çuval içinde ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde tespit edildi. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Bugün ise Narin'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Narin'in cenazesi ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Cenaze Narin'in kendi köyü olan Tavşantepe'de değil, Batıkarakoç'taki bir camiye getirildi.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda 1 kişinin daha gözaltına alındığını açıklamıştı ve yaptığı paylaşımda, “Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır” ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: DHA