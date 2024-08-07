Otomotiv Devinin Türkiye'de Fabrika Kuracağı Şehir Belli Oldu

Temmuz ayında atılan imzalar ile Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapacağını taahhüt etmiş ve fabrika için çalışmalara başlanmıştı.



27 yıl aradan sonra Türkiye'ye yönelik ilk büyük otomotiv yatırımının ardından Çin, ikinci bir şirketle yeniden Türkiye'nin kapısını çaldı. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarına yönelik sunduğu kaliteli ve uygun araç modelleri ile dikkatleri üzerine çeken Chery, Türkiye'de fabrika kurmak için çalışmalarını tamamladı.



FABRİKAYI O İKİ ŞEHİRDEN BİRİNDE KURACAK



Chery'nin elektrikli araçların yanı sıra içten yanmalı motora sahip otomobiller için de imtiyaz talep etmesi sürecin uzamasına neden olurken, bu sırada fabrikayı hangi şehirde kuracağının çalışmalarını yürüten Chery, seçeneklerini ikiye düşürdü.





