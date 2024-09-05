Otomotiv Devinden Beklenmedik Geri Çağırma Kararı: Binlerce Araç Hatalı

Toplamda 90.736 araçta tespit edilen sorun, sürüş sırasında motor emme valflerinin kırılma riski taşıması sebebiyle ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturuyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu geri çağırma kararı, 2021-2022 model yılı arasında üretilmiş belirli Ford modellerini kapsıyor.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILDI?

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Ford Bronco, F-150, Edge, Explorer ve Lincoln Nautilus ile Lincoln Aviator yer alıyor. Bu araçlar, genellikle 2.7L ve 3.0L Nano EcoBoost motorlara sahip olup, NHTSA bu araçlardaki potansiyel sorunun ciddi kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem