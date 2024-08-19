Otomotiv Devi Toyota, Fabrika Kuracağı Şehri Açıkladı

Her geçen gün sektördeki payı artan elektrikli otomobiller, geleneksel otomotiv üreticilerini harekete geçirdi. Yeni dönemin önemli oyuncularından biri olmayı hedefleyen Toyota, elektrikli araç üretiminde büyük tesisleşme yatırımları yaparken, şirketin son fabrikasını açacağı şehir belli oldu.

Otomotiv Devi Toyota, Fabrika Kuracağı Şehri Açıkladı - Resim: 1

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Toyota, elektrikli otomobil merkezli üretim yapacağı yeni fabrikayı hangi şehirde kuracağını açıkladı.


Elon Musk'ın Tesla markası ile hızlanan elektrikli otomobil devriminde, geleneksel otomotiv üreticisi şirketler peş peşe pazarda önemli pay almak için hamleler yapıyor. Elektrikli otomobil üretim sürecinde en dikkat çeken parçalardan biri ise, batarya üretimi.

BATARYA FABRİKASINDA DETAYLAR NETLEŞTİ

Bu alanda liderlik etmek isteyen şirketler, yeni teknolojiler ve üretim tesislerine büyük yatırımlar yapıyor. Elektrikli otomotiv piyasasında art arda girişimlerde bulunan Toyota, batarya fabrikası kuracağını açıkladı.

Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanmış, ülkenin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, milyarlarca dolarlık bir batarya fabrikası yatırımında bulunacağını belirtmişti. Ancak uygun şartların oluşmamasıyla birlikte iptal edilen projenin ardından Avrupa'nın ve Asya'nın dev şirketleri peş peşe yatırımları artırırken, son fabrika haberi ise Toyota'dan geldi.

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