Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasalarda Bomba Etkisi Yaratacak

Chery, kendi ülkesinde düzenlenen fuarda yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı. Yaklaşık 150 bin yuan (21 bin dolar) başlangıç fiyatına sahip olması beklenen modelin, EREV (Extended Range Electric Vehicle) yani benzinli motorun menzil artırıcı jeneratör olarak kullanıldığı bir versiyonu da bulunacak.

Fulwin E05, aerodinamik yapısı ve yumuşak hatlarıyla modern ve şık bir görünüm sunuyor. Kaslı bir ön kaput ve ince LED farlar, aracın alçak burun kısmıyla birleşerek agresif bir hava katıyor. Tamponun kenarlarında büyük dikey hava girişleri bulunurken, alt kısımda aktif kapaklara sahip merkez hava girişi yer alıyor.

Yan profilden bakıldığında, çift renkli jant tasarımı aracın fütüristik çizgisini pekiştiriyor. Fastback tarzı tavan yapısı, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da bu modern tasarımın öne çıkan unsurları arasında. Aracın ön camının üzerindeki Lidar sensörü ise gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine işaret ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem