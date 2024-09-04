Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasalarda Bomba Etkisi Yaratacak

Chengdu Otomobil Fuarı'nın öne çıkan modellerinden biri olan Chery Fulwin E05, gövde tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu model, Çin dışındaki pazarlarda da aynı isimle satışa sunulacak.

Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasalarda Bomba Etkisi Yaratacak - Resim: 1

Chery, kendi ülkesinde düzenlenen fuarda yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı. Yaklaşık 150 bin yuan (21 bin dolar) başlangıç fiyatına sahip olması beklenen modelin, EREV (Extended Range Electric Vehicle) yani benzinli motorun menzil artırıcı jeneratör olarak kullanıldığı bir versiyonu da bulunacak.

Fulwin E05, aerodinamik yapısı ve yumuşak hatlarıyla modern ve şık bir görünüm sunuyor. Kaslı bir ön kaput ve ince LED farlar, aracın alçak burun kısmıyla birleşerek agresif bir hava katıyor. Tamponun kenarlarında büyük dikey hava girişleri bulunurken, alt kısımda aktif kapaklara sahip merkez hava girişi yer alıyor.

Yan profilden bakıldığında, çift renkli jant tasarımı aracın fütüristik çizgisini pekiştiriyor. Fastback tarzı tavan yapısı, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da bu modern tasarımın öne çıkan unsurları arasında. Aracın ön camının üzerindeki Lidar sensörü ise gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine işaret ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Otomobil
Dev Zam Geldi: Fiyatı Yüzde 75 Arttı Dev Zam Geldi: Fiyatı Yüzde 75 Arttı
Kuyumcularda Yeni Dönem Başladı: Altın Alacaklara Önemli Uyarı Kuyumcularda Yeni Dönem Başladı: Altın Alacaklara Önemli Uyarı
Trafikte Ehliyetsiz Dönem Başlıyor: Sürücüler ve Adaylar Dikkat Trafikte Ehliyetsiz Dönem Başlıyor: Sürücü Adayları Dikkat
149 Kişi Ölümün Kıyısından Döndü 149 Kişi Ölümün Kıyısından Döndü
TOKİ'den İstanbul'da Dev Konut Projesi: 27 Bin 563 Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu TOKİ'den İstanbul'da Dev Konut Projesi: 27 Bin 563 Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu
Milyonlarca Ehliyet Sahibini Sevindirecek Gelişme: A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Kalkıyor Milyonlarca Ehliyet Sahibini Sevindirecek Gelişme: A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Kalkıyor
Olası İstanbul Depremine Karşı Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtaracak Yöntem Olası İstanbul Depremine Karşı Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtaracak Yöntem
İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü
Yılın İlk Hasadı Başladı, Tarlada Çalışacak İşçi Bulamayınca 10 Dönümlük Bahçeyi Tek Başına Topladı Yılın İlk Hasadı Başladı, Tarlada Çalışacak İşçi Bulamayınca 10 Dönümlük Bahçeyi Tek Başına Topladı
e-Devlet'te Yeni Dönem Başladı: Artık Çok Daha Hızlı Olacak e-Devlet'te Yeni Dönem: Artık Çok Daha Hızlı Olacak
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Eylül 2024 Sigara Fiyat Listesi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi!
Adana'da Yetişiyor, Yurt Dışına Gönderiliyor: Sıcaklıklar Mahsulün Yarısını Çöp Etti! Adana'da Yetişiyor, Yurt Dışına Gönderiliyor: Sıcaklıklar Mahsulün Yarısını Çöp Etti!