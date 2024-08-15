Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! 8 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! 8 Yaralı

Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı kara yolunun 12’nci kilometresinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

İsmail A. (38) yönetimindeki otomobil ile karşı yönde gelen Soner Ç.'nin (21) kullandığı plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Gaziantep Trafik kazası
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