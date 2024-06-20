Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 71 ADL 620 plakalı Opel marka otomobil ile A.U. yönetimindeki 38 AFK 276 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü A.U. ile aynı araçta bulunan A.U., Y.T.Ö., T.Ö., A.K.U., G.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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