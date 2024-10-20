Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosiklet çarpıştı. Korkunç kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Turgay K'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kadir Anmaz idaresindeki 48 LY158 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Anmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Anmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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