Otomobille Geri Manevra Yaparken Bahçeye Düştü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri manevra yapan bir otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvarı aşıp bir binanın bahçesine düştü. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

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Otomobille Geri Manevra Yaparken Bahçeye Düştü!

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M. idaresindeki 41 YV 728 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bahçe duvarını aşarak aşağı düştü. Araçta yolcu olarak bulunan H.M.’nin eşi M.M. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla bahçeden çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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