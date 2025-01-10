Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Aksaray'da otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Erdem Tosun, yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Tosun’un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gülağaç ilçesi girişinde meydana geldi. Muhammed A. (35) yönetimindeki 68 AEE 007 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdem Tosun'un (30) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, başında kask olmayan 2 çocuk babası Erdem Tosun'un yaşamını yitirdiği belirledi. Tosun'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed A. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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