Otomobille Çarpışan Minibüs Yan Yattı: 2 Yaralı

Sivas'ta minibüs ile otomobilin çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yan yatarken sürücüler yaralandı.

Otomobille Çarpışan Minibüs Yan Yattı: 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Kangal Çetinkaya yolu kavşağı üzerinde meydana geldi. A.Y. idaresindeki 20 AGM 489 plakalı Volkswagen marka minibüs ile M.Ç. yönetimindeki 58 ABN 779 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yan yatarken sürücüler yaralandı.

Yaralı sürücüler Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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