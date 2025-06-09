Otomobilin Çarptığı Polisler Yaralandı

Düzce’de feci bir kaza meydana geldi. Otomobille çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi hafif şekilde yaralandı.

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Otomobilin Çarptığı Polisler Yaralandı
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Düzce’nin Kiremitocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında H.D. yönetimindeki motosiklet, Y.E.U. yönetimindeki 81 AEE 695 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan Yunus polisleri H.D. ve O.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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