Otomobilin Çarptığı Motosikletli Hastaneye Kaldırıldı; İnceleme Başlatıldı

Sinop’ta otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Otomobilin Çarptığı Motosikletli Hastaneye Kaldırıldı; İnceleme Başlatıldı

Sinop’ta Gelincik Mahallesi Pervane mevkiinde saat 15.20 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Latif B. idaresindeki otomobil, Gelincik Kavşağı'ndan Gelincik Yolu istikametine dönmek isterken, Pervane rampasından şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İbrahim Ç.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Ç. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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