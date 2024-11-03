Otomobilde Cansız Erkek Bedeni Bulundu

Şişli'de park halindeki otomobilin arka koltuğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cenaze, incelenmek üzere Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde Cansız Erkek Bedeni Bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü.

Otomobildeki kişiyi uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken sağlık ekipleri ise yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde Cansız Erkek Bedeni Bulundu - Resim : 1

OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Kişinin üstünden Osman Eren'e (53) ait kimlik çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde Cansız Erkek Bedeni Bulundu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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