Otomobil Yayaya Çarptı, 1 Yaralı

Adıyaman’da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Müzeyyen Bozan’a, F.K idaresindeki 06 DHY 84 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Bozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA