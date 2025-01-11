Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı: Sürücüler Yaralandı

Tokat-Sivas karayolunda otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza, Çamlıbel Beldesi Yatmış köyünde meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı: Sürücüler Yaralandı

Kaza, Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel Beldesi Yatmış köyünde meydana geldi. İddiaya göre H. Ö. yönetimindeki 52 ABD 763 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen A. A. idaresindeki 60 DA 049 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobil ve traktör sürücüleri yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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