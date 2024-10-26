Otomobil Tırla Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'de bir otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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Otomobil Tırla Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'de H.K'nin kullandığı 38 LD 629 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda İ.P. idaresindeki 38 AT 197 plakalı tırla çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü H.K, eşi S.K, çocukları M.Ö.K. ve Z.K. yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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