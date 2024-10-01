Otomobil Tıra Çarptı 5 Kişi Yaralı

Çorum'da otomobil tıra çarptı 5 kişi yaralandı

Otomobil Tıra Çarptı 5 Kişi Yaralı

Çorum'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim B. idaresindeki 35 AY 3376 plakalı tır, Tokat-Ankara kara yolu Ekmekci köyü yakınlarında makasladı. Aynı istikamette seyreden Yiğit B. yönetimindeki 35 CYD 81 plakalı otomobil de tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sümeyye B, Temam Ö. ve Salih U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan tır sürücüsü Halil İbrahim B. ile Salih U, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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