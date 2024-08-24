Otomobil Takla Attı; Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
Bolu’da D-100 kara yolunda, kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Sürücünün kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Bolu’da D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Paşaköy mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden B.A (25) idaresindeki otomobil, yan yoldan, D-100’e katılmak isterken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı.
Ters dönen otomobildeki sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan sürücü, tedaviyi reddetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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