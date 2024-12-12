Otomobil Takla Attı, İbre 130 Kilometrede Takılı Kaldı: 3 Ölü

Konya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. İbresi 130 kilometrede takılı kalan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

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Otomobil Takla Attı, İbre 130 Kilometrede Takılı Kaldı: 3 Ölü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz’un kontrolünü yitirdiği 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil Takla Attı, İbre 130 Kilometrede Takılı Kaldı: 3 Ölü - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

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