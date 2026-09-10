Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Biri Çocuk 4 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Sincik kara yolu Taşlıca mezrası Karakuş mevkiinde meydana geldi. R.O. (55) yönetimindeki 34 DSD 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.O. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.O. (25), Z.O. (10) ve H.O. (52) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Adıyaman Trafik kazası
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