Otomobil Otobüs Durağına Daldı! Feci Kazada 3 Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emirhan Köse (19) yönetimindeki 55 APF 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri Bengüsu Y. (23), Özgenur A. (23) ve Sümeyye Şevval Y. (22), yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emirhan Köse ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA