Otomobil Otobüs Durağına Daldı! Feci Kazada 3 Öğrenci Yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin otobüs durağına daldı. Meydana gelen feci kazada, durakta bekleyen üniversite öğrencisi 3 kız arkadaş yaralandı.

Son Güncelleme:
Otomobil Otobüs Durağına Daldı! Feci Kazada 3 Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emirhan Köse (19) yönetimindeki 55 APF 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri Bengüsu Y. (23), Özgenur A. (23) ve Sümeyye Şevval Y. (22), yaralandı.

Otomobil Otobüs Durağına Daldı! Feci Kazada 3 Öğrenci Yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emirhan Köse ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Bu Nasıl Vicdan! Cani Sürücü Göz Göre Göre Köpeği Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Yoluna Devam EttiBu Nasıl Vicdan! Cani Sürücü Göz Göre Göre Köpeği Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Yoluna Devam EttiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş
Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor
AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem AFAD Duyurdu; Malatya'da Deprem
Bu Nasıl Vicdan! Cani Sürücü Göz Göre Göre Köpeği Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Yoluna Devam Etti Arkasına Bile Bakmadan Yoluna Devam Etti