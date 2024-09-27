Otomobil Koyuna Çarptı: Sürücü ve Koyun Yaralandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin koyuna çarpması sonucu sürücü ve koyun yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Otomobil Koyuna Çarptı: Sürücü ve Koyun Yaralandı

Kütahya’da Muratlı köyü istikametinden Domaniç ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 16 BAF 679 plakalı hafif ticari araacın sürücüsü M.A.(19), küçükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan koyun yol kenarına fırlarken kazada yaralanan sürücü M.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Iğdır'da Vurgun Yaptı, İstanbul'da Yakalandı Iğdır'da Vurgun Yaptı, İstanbul'da Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üyeliği İçin Flaş Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üyeliği İçin Flaş Açıklama