Otomobil Koyuna Çarptı: Sürücü ve Koyun Yaralandı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin koyuna çarpması sonucu sürücü ve koyun yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya’da Muratlı köyü istikametinden Domaniç ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 16 BAF 679 plakalı hafif ticari araacın sürücüsü M.A.(19), küçükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan koyun yol kenarına fırlarken kazada yaralanan sürücü M.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: