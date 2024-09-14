Otomobil ile Motosiklet Kavşakta Birbirine Girdi

Mardin'in Artuklu ilçesi Yalımköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA