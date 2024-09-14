Otomobil ile Motosiklet Kavşakta Birbirine Girdi

Mardin'de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Kavşakta Birbirine Girdi

Mardin'in Artuklu ilçesi Yalımköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Trafik kazası
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar
Medyaradar'a İkinci Erişim Engeli Medyaradar'a İkinci Erişim Engeli
Ardahan ve Kars'a Sağanak Uyarısı: Saat Verildi Ardahan ve Kars'a Sağanak Uyarısı: Saat Verildi