Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı... Soruşturma Başlatıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Şevket Alınç idaresindeki otomobille Orhan Dikici idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Dikici yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından da Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA