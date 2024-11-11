Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü

Adana'da önünde gerçekleşen kazayı fark edip, durduğu öne sürülen motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada, motosiklette yolcu konumunda bulunan 53 yaşındaki Cevriye Yıldırım hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Adana-Kozan Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EG 056 plakalı otomobil yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazayı fark edip, durduğu iddia edilen Mehmet Yıldırım idaresindeki 01 AUH 515 plakalı motosiklete arkadan gelen M.K. yönetimindeki 01 VK 404 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu konumunda bulunan Cevriye Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan aralarında motosiklet sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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