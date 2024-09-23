Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: Yaralılar Var

Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi mevkiinde saat 14.25 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki kamyonete, karşı yönden gelen Mehmet Y. yönetimindeki otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada çarptı. Kazada, A.K., M.Y. ile A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA