Otomobil Evin Bahçesine Girdi

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçesine girerek kazaya neden oldu. Yaralanan sürücü M.A.Z., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Otomobil Evin Bahçesine Girdi

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde dün gece saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Z. yönetimindeki 18 ABB 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yakınlarda bulunan bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü M.A.Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen de Dolandırıcılardan Nasibini Aldı: 450 Bin Lirasını Bu Yöntemle Kapmışlar! Ünlü İsim de Dolandırıcılardan Nasibini Aldı
Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! Her Şey Tepetaklak Olacak
Bursalılar Şekerlenmiş Reçel Nedir Bilmiyor! Meğer Tencereye 1 Kaşık Eklemek Yetiyormuş Bursalılar Şekerlenmiş Reçel Nedir Bilmiyor! Meğer Tencereye 1 Kaşık Eklemek Yetiyormuş
Liyakat Yine Çiğnendi... Hayrettin Özdemir AKP'ye Geçince Belediyeyi Ailesiyle Doldurdu! AKP'ye Geçince Belediyeyi Ailesiyle Doldurdu!