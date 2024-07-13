Otomobil Evin Bahçesine Girdi

Nevşehir'de sürücüsü kontrolünden çıkan otomobilin müstakil evin bahçesine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı.

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Otomobil Evin Bahçesine Girdi

Kaza, saat 23.00 sıralarında 350 Evler Mahallesi Bayır Sokakta meydana geldi. Nurten D. (40) yönetimindeki 60 ADA 477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Neziha Ş.'nin müstakil evinin bahçesine girdi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil vinç yardımıyla bahçeden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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