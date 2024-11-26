Otomobil Devinden Yeni Hamle! Sevilen Aracını Türkiye Pazarına Soktu: Fiyatı 1 Milyon 870 Bin Lira

ID.4, Volkswagen’in elektrikli geleceğe yönelik stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Geniş iç mekânı, modern bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle hem konfor hem de güvenliği bir araya getiriyor. Elektrikli motorun sunduğu sessiz ve güçlü performans ise aracı, SUV segmentinde farklı bir konuma taşıyor.