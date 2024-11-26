Otomobil Devinden Yeni Hamle! Sevilen Aracını Türkiye Pazarına Soktu: Fiyatı 1 Milyon 870 Bin Lira
Volkswagen, elektrikli araç segmentinde iddialı bir adım atarak Türkiye pazarına ilk elektrikli SUV modeli ID.4 ile giriş yaptı. Şık tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çeken araç, Pure donanım seviyesiyle 1 milyon 870 bin TL fiyatla satışa sunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
ID.4, Volkswagen’in elektrikli geleceğe yönelik stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Geniş iç mekânı, modern bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle hem konfor hem de güvenliği bir araya getiriyor. Elektrikli motorun sunduğu sessiz ve güçlü performans ise aracı, SUV segmentinde farklı bir konuma taşıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL PERFORMANSI
ID.4 Pure, 170 beygir gücünde (125 kW) bir elektrik motoruna ve 52 kWh net batarya kapasitesine sahip. WLTP standartlarına göre şehir içi kullanımlarda 455 km’ye, genel kullanımda ise 354 km’ye kadar menzil sunuyor. Araç, hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebilmesiyle günlük kullanıma uygun bir çözüm sağlıyor.
ÇEVRE DOSTU VE SIFIR EMİSYON
Sıfır emisyonlu yapısıyla çevreye duyarlılık konusunda öne çıkan ID.4, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe yatırım olarak değerlendiriliyor. Elektrikli araç pazarında yeni bir dönemi başlatmayı hedefleyen model, hem bireysel kullanıcılar hem de çevreci ulaşımı tercih edenler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.
Volkswagen ID.4, modern SUV özelliklerini elektrikli araç teknolojisiyle birleştirerek, Türkiye’de bu segmentteki rekabeti bir üst seviyeye taşıyor.