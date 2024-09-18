Otomobil Devinden Sudan Ucuza Yeni SUV! İlk Görüntüler Geldi

Starlet Cross, Toyota ve Suzuki'nin iş birliğiyle hayata geçirilen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Toyota logolu bu model, Suzuki Fronx'un bir versiyonu olarak tanıtıldı.

Urban Cruiser ve Corolla Cross'un alt segmentinde konumlandırılan Starlet Cross, Toyota'nın en uygun fiyatlı SUV'si olarak dikkat çekiyor. Üretimi Hindistan’da gerçekleşen model, Nisan ayında Taisor adıyla piyasaya sürülmüştü.