Otomobil Devinden Sudan Ucuza Yeni SUV! İlk Görüntüler Geldi
Toyota, Güney Afrika'da piyasaya sürdüğü yeni SUV modeli Starlet Cross'u tanıttı. Gelişmekte olan ülkeler için özel olarak geliştirilen bu modelin Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Starlet Cross, Toyota ve Suzuki'nin iş birliğiyle hayata geçirilen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Toyota logolu bu model, Suzuki Fronx'un bir versiyonu olarak tanıtıldı.
Urban Cruiser ve Corolla Cross'un alt segmentinde konumlandırılan Starlet Cross, Toyota'nın en uygun fiyatlı SUV'si olarak dikkat çekiyor. Üretimi Hindistan’da gerçekleşen model, Nisan ayında Taisor adıyla piyasaya sürülmüştü.
Kompakt bir hatchback modelinden türetilen Starlet Cross, crossover segmentinde yer alıyor. Toyota’nın daha önce Suzuki Baleno'yu temel alarak ürettiği Starlet modelinden ilham alarak geliştirildi.
Aracın boyutları 3,995 mm uzunluk, 1,550 mm yükseklik ve 1,765 mm genişlik olarak açıklandı. 1.5 litrelik atmosferik benzinli motoruyla 105 beygir güç üretiyor. Beş ileri manuel ve dört ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunulan araç, gücünü ön tekerleklere aktarıyor.
Ayrıca, Hindistan'da satışa sunulan modelde 1.0 litrelik turbo motor ve 1.2 litrelik atmosferik motor seçenekleri de mevcut. 7 inç veya 9 inç multimedya ekranı, USB bağlantı noktaları ve kablosuz şarj gibi donanımlarla dikkat çekiyor.
Starlet Cross, güvenlik konusunda da dikkat çekiyor. Modelin farklı versiyonlarında 2 veya 6 adet hava yastığı bulunuyor. LED gündüz farları ve klima gibi özellikler de standart donanımlar arasında yer alıyor.
Toyota, Starlet Cross ile Güney Afrika pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. İki marka arasındaki iş birliği, Toyota'nın global pazarlardaki büyüme stratejisini desteklerken, Starlet Cross gibi modellerle rekabet gücünü artırıyor. Yeni SUV modelinin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.