Otomobil Devi Fiyatları 464 Bin Lira Birden İndirdi

Volkswagen, bu zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlara destek olmak amacıyla, Caddy modelinde büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Özellikle yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için devletin sunduğu ÖTV indirimi, bu kampanyanın temel şartlarından biri. Bu indirimden faydalanabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporu gerekiyor.