Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman’da Sümerevler Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Melih Doğan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman’da Sümerevler Mahallesi 1719 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Melih Doğan (22) idaresindeki 44 NA 433 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı bahçe duvarına çarptı.

Otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Melih Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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