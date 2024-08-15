Otomobil Ağaca Çarptı! 1 Ölü

Çorum'da ağaca çarpan otomobilin yolcu koltuğunda oturan 53 yaşındaki Şaban Bulcun, yaşamını yitirdi.

Otomobil Ağaca Çarptı! 1 Ölü

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulcun'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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