Otokoç Genel Müdürlüğü’ne Silahlı Saldırıda 5 Tutuklama

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 7 Haziran tarihinde Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasının kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Saldırının ardından başlatılan titiz çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen 8 şüphelinin kimliği tespit edildi.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Kimliği belirlenen zanlılardan 4’ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ), 1’i yetişkin olmak üzere toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkeme 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

3 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başsavcılık, firari konumdaki diğer 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının jandarma ve emniyet birimlerince koordineli şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi