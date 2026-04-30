Otogardan Ölüme Giden 24 Saatin Sırrı Ne? 16 Yıllık Dipsiz Kuyu... Jale Hostesin Dosyası Yeniden Açılacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarih 2 Haziran 2010... İddiaya göre, Ankara-Adana seferinden dönen 21 yaşındaki otobüs hostesi Jale Sürer, otogarda erkek arkadaşı Hakan Uçar (23) ile buluştu. Genç çiftin o akşam bir narenciye bahçesi yakınlarında izi kesildi.

PLASTİK KELEPÇELERLE CESETLERİ BULUNDU

Bir gün sonra sulama kanalında plastik kelepçelerle bağlanmış cesetlerinin bulunmasıyla başlayan dehşet süreci, üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen tek bir şüphelinin bile yakalanamadığı karanlık bir 'faili meçhul' dosyasına dönüştü.

'KIZIMIN KATİLİ KİM?'

Kızının acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan anne Hatice Sürer, 16 yıldır her gece aynı soruyla uyanıyor: "Kızımın katili kim?"

Jale ile olan yakınlığını "Biz anne-kız değil, arkadaştık" sözleriyle anlatan acılı anne, kızının kimsenin kalbini kırmayacak kadar iyi bir insan olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi:

"Huzurlu değilim, katilin bulunmasını istiyorum."

'TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKTIK'

Baba Kazım Sürer ise cinayet sonrası yaşanan tuhaf gelişmelere dikkat çekti. Kızının cenazesinden bir gün sonra başından vurulmuş halde bulunan Hakan Uçar’ın ailesinin, olayın üzerine gidilmesine tepki gösterdiğini iddia eden baba Sürer, "Televizyon programına çıktığımızda bizi arayıp stüdyodan ayrılmamızı istediler. O günden sonra konunun üzerine gidemedik" diyerek dosyadaki soru işaretlerini artırdı.

DOSYA AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan dosyaların yeniden mercek altına alınacağını duyurmuştu. Bakan Gürlek’in açıklaması, Jale Sürer’in ailesini kızlarının katillerinin bulunması konusunda umutlandırdı.

Kaynak: DHA