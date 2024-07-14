Otobüsten 5 Kilo Metamfetamin Çıktı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir otobüsün bagaj kısmında kargo şeklinde paketlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otobüsten 5 Kilo Metamfetamin Çıktı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpek timleri ile birlikte Nurdağı ilçesinde uygulama yaptı. İcra edilen huzur ve güven uygulamasında bir otobüsün bagaj kısmında yapılan adli arama sonucunda otobüs firmasına kargo olarak verildiği tespit edilen ve battaniye içerisine sarılı haldeki su sebilinin içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlgili otobüs firması ve kargo sahibi şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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