Otobüs Şoföründen Hayat Kurtaran Hamle!

Malatya'da bir halk otobüsü şoförü, boğazına çikolata kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Son Güncelleme:
Otobüs Şoföründen Hayat Kurtaran Hamle!

Malatya'da halk otobüsü şoförü, boğazına çikolata parçası kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Elemendik konteyner kent güzergahında ilerleyen halk otobüsünde meydana geldi. Annesi ile otobüste yolculuk yapan 2 yaşındaki kız çocuğunun boğazına, yediği çikolata parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğa annesinin yaptığı müdahale yetersiz kalınca durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, aracı durdurarak yardıma koştu. Otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun nefes almasını sağladı. Baştuğ, nefes alması normale dönen çocuğa daha sonra su içirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Dubai Çikolatası Nedir? Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır? Dubai Çikolatası Nedir? Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır?
Kayseri'de Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı Kayseri'de Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
BRICS'in Açılımı Ne? BRICS'e Hangi Ülkeler Üye? BRICS'te Kaç Üye Ülke Var? BRICS'in Açılımı Ne? BRICS'e Hangi Ülkeler Üye? BRICS'te Kaç Üye Ülke Var?
'Yenidoğan Çetesi' Hakkında Kritik Gelişme! İddianame Kabul Edildi 'Yenidoğan Çetesi' Hakkında Kritik Gelişme