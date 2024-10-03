Otobüs ile Otomobil Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Elazığ’da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Otobüs ile Otomobil Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 23 LT 607 plakalı otomobil ile F.T. yönetimindeki 23 K 5640 plakalı otobüs çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ç. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

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