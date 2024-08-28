Otobüs ile Çarpışan Araç Sulama Kanalına Devrildi

Kırıkkale'de otobüs ile çarpışan otomobil kendisini bir anda su kanalında buldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Otobüs ile Çarpışan Araç Sulama Kanalına Devrildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. yönetimindeki 34 HB 7474 otobüs ile A.P. idaresindeki 34 BPJ 965 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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