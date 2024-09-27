Otobüs Durağındaki İlanı Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Türkiye'de yaşayan milyonlar, her geçen gün şaşırtıcı manzaralar ile karşılaşmaya devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, aradığı aşkı bulamaması üzerine otobüs durağına evlilik ilanı yapıştırdı. İlanda telefon numarasına yer veren ve taliplerinin dönüşünü beklediğini aktaran kişi, aradığı eş adayında bulunmasını istediği özellikleri ise şu şekilde sıraladı:

"Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim"



GÖRENLER ŞAKA SANDI, İNANMAKTA ZORLANDI

Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar yazıyı şaşkınlıkla okudu. İlanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığı bilinmezken ilandaki numaralara cevap verilmediği öğrenildi.