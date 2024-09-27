Otobüs Durağında Bekleyen Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı!
Burdur'da bir kadın, otobüs durağında beklerken av tüfeği ile saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçan erkek ise her yerde aranıyor.
Olay Burdur'un Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. Durakta bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.
R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.
Silahlı saldırıda yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA