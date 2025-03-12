Otobüs Bileti Fiyatlarına Fahiş Fiyat Uygulayan Yandı

Ramazan Bayramı öncesinde otobüs firmaları ücretlere bir bir zam yaparken, Ankara’da şehirlerarası otobüs fiyatlarına yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı ekipler, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs firmaları denetledi. Ekipler otobüslerin plaka, yetki belgesi, şoför sayısı bilgilerini kontrol etmenin yanında, yolcuların biletlerine de baktı. Bilet tarifesi ile vatandaşlara uygulanan fiyatlar karşılaştırıldı.

Firmaların bakanlığa bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’luk indirime gitmeleri mümkünken, bildirilen ücretin üzerinde bilet satmalarının ise yasak olduğu belirtildi. Bu kapsamda bakanlığa bildirilen ücret tarifesi fiyatının üstünde bilet düzenlemek suretiyle fahiş fiyat uygulayan otobüs firmalarına 8 bin 173 TL ile her bilet için 5 uyarma yani 2 bin 955 TL idari para cezası veriliyor.

Kaynak: DHA