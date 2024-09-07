Oto Tamircisinde Silahlı Kavga: Bacağından Vuruldu

Elazığ'da bir oto tamirci dükkanında husumetli 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine husumetlilerden biri, diğerini tabancayla ayağından vurdu.

Oto Tamircisinde Silahlı Kavga: Bacağından Vuruldu

Elazığ'da Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir oto tamirci dükkanında sabah saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine husumetlilerden biri, yanında getirdiği tabancayla diğer kişiyi ayağından vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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