Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İten Müdür Hakkında Yeni Gelişme!

Manisa'da otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden ittiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay büyük tepki çekti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden ittiği gerekçesiyle gözaltına alınan okul müdürü, adliyeye sevk edildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde bir araya geldi. Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Turgutlu Şube Başkanı Engin Ömeroğlu, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, soruşturma sonucunun beklenmesini ve masumiyet karinesine riayet edilmesini istedi. Öğretmen ve idarecilerin çocukların güvenliği için özveriyle çalıştığını dile getiren Ömeroğlu, yaşanan bu olaya sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı. Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manisa
