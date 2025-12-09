Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir tartışma konusu olan konaklama tesislerinde kimlik fotokopisi talebi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından yeniden gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), otellerin müşterilerden kimlik fotokopisi almasının yasal olmadığına ilişkin kararını açıkladı. Resmî Gazete’de yayımlanan kurul kararıyla, işletmelerin yalnızca kimlik numarasını kaydetmesinin yeterli olduğu vurgulandı.

KİMLİK FOTOKOPİSİ ALMA ZORUNLULUĞU YOK

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinin yalnızca müşterilerin kimlik numarası ile giriş–çıkış tarihlerini kayıt altına almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. KVKK, kimlik fotokopisi ya da benzeri yöntemlerle belge kopyasının alınmasının kanunda hiçbir karşılığının bulunmadığını belirtti.

Ayrıca işletmelerin geçmişte topladıkları kimlik fotokopilerini de mevzuata uygun şekilde imha etmesi gerektiği açıklandı.

‘GEREĞİNDEN FAZLA VERİ İŞLEME’ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Kurul kararında, kimliğin doğrulama amacıyla gösterilmesinin yeterli olduğu, ancak fotokopisinin alınmasının gereğinden fazla veri işleme anlamına geldiği belirtildi. Özellikle eski nüfus cüzdanlarında yer alan din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

YILLARDIR SÜREN TARTIŞMA SON BULDU

KVKK’nın resmî kararıyla, kimlik fotokopisi alma uygulamasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğu kesinleşmiş oldu. Böylece turizm sektöründe uzun süredir tartışılan konu resmen çözüme kavuştu.

Bundan böyle konaklama tesisleri, müşterilerinin kimlik bilgilerini yalnızca görmek ve doğrulamakla yükümlü olacak; kimlik fotokopisi talep edemeyecek.

