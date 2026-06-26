Otelde Zehirlenerek Hayatını Kaybeden Böcek Ailesi Davasında Karar Çıktı

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Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İLK SÖZÜ BÖCEK AİLESİNİN YAKINLARI ALDI

Mütalaayı okuyan mahkeme başkanı ilk olarak Böcek ailesinin yakınlarına söz verdi. Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik, gereken adaletin yapılmasını istediğini söyleyerek; "Benim çocuğum öldü onlar yaşıyor. Vicdanınız nasıl rahat ediyor. İlaçlama yaptığınızı söyleseniz çıkar başka otele giderlerdi. Para uğruna değdi mi? Benim evimde artik yemek pişmiyor. Damadım karısını buraya dogum gunu için getirmiş, ölüleri kaldi burada. O gün ben öldüm onlar ölmedi. Biz yandik bizimkinin telafisi yok başkaları yanmasın" dedi. Bir sanığın, "Çocuğum 4 aylık oldu göremedim" dediğini söyleyen anne Aysu Çelik, "Ben çocuğumun mezarını öpüyorum haberiniz var mi? Sen çıkıp sarılacaksın ben ne yapayım?" dedi.

Servet Çelik'in babası Yılmaz Böcek de 4 evladını toprağa verdiğini söyleyerek, "Bu insanların ceza almaları bizim acımızı susturmayacak ama içeride yattıkları her gün onlar da bizim çektiğimiz acıyı çeksinler, evlat acısı neymiş görsünler, daha beterini yaşasınlar" dedi.

'İLAÇTAN ZEHİRLENDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Ailenin ardından tutuklu sanıkların son savunmaları alındı. İlk olarak otel sahibi Hakan Oğlak savunmasını yaptı. Böcek ailesinin yakınlarına başsağlığı dileyen Oğlak, "Çok üzgünüm, keşke otel yanıp kül olsaydı da bu insanlar ölmeseydi. Üzüntümü anlatacak tek kelimem yok. İlaçlama şirketi bize oteli kapatmamız ya da tahliye etmemiz konusunda bir şey söylemedi. Aksine bize bu ilaçların insan sağlığına etkisi olmadığını söyledi. Benim bu olayda kusur ya da ihmalim yok. Ben bu kişilerin ilaçtan etkilendikleri için vefat ettiklerini düşünmüyorum. Daha önce de ilaçlama yaptırmıştık, kimseye zarar gelmemişti. Benim olayda kusurum yada ihmalim yok. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

'RAPORLARDA ÇELİŞKİ VAR' İDDİASI

Tutuklu sanık Serkan Kışı da aileye başsağlığı dileyerek başladığı savunmasında, "Başladığımız noktadayız. İlaçlamadan olmadığını düşünüyoruz. Bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu raporlarında çelişkiler var” dedi. Aileye müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının gerekli ve yeterli müdahaleyi yapmadıklarını söyleyen Kışı, “Olay yeri inceleme raporlarında ilaç kalıntısı yok. Raporlarda kesinlik yok. ‘Olabilir’ deniliyor" ifadelerini kullandı.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI, İKİ SANIĞA BERAAT

Savunmaların ve ifadelerin alınmasının ardından mahkemede karar çıktı.

DSS İlaç firması sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, “alt sınırdan uzaklaştım iyi hal indirimi yapmadım” dedi. İlaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu hakkında aynı suçtan 12 yıl 2 ay 20 gün, Otel sahibi Hakan Oğlak hakkında yine aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 2 otel çalışanı beraat etti.

Kaynak: Haber Merkezi