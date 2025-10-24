Otelde Feci Olay! Avusturyalı Turist Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Avusturyalı turist V.S.'nin cesedi, kaldığı otelin asansör boşluğunda bulundu. Turistin, 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olay, Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesi'ndeki 4 katlı bir otelde yaşandı. 80 yaşındaki Avusturyalı turist V.S.'yi birkaç gündür göremeyen otel personeli, durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme sonucu, turistin cesedi otelin asansör boşluğunda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, V.S.'nin cenazesini çıkararak Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, yapılan araştırmalarda, turistin 3 gün önce asansör boşluğuna düşmüş olabileceğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Antalya
