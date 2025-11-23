Otel Yangınında Milli Sporcu ve Ailesi Yangında Hayatını Kaybetmişti: Yakınlarından 10 Milyon Dolar İstendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta’nın (57) hayatını kaybettiği Uludağ’daki yangınla ilgili soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, yangının çıktığı kafenin işletmecisi olduğu öne sürülen Üsta’nın şirketi ‘FB Usta’ asli kusurlu bulundu.

Üsta ailesinin akrabaları ise Üsta’nın kafenin işletmesine dair ruhsat veya vergi levhasının olmadığını, ölen milli kayak hocasının yalnızca kayak odası ve telesiyej işlettiğini belirtti. Öte yandan, otel sahiplerinin aileden otel masraflarını tazminat olarak talep ettiği ve bu miktarın yaklaşık 10 milyon dolara ulaştığı öğrenildi.

3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’daki Kervansaray Otel’in 1’inci Bölge’de, mimari ve yangın güvenliği sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle denetim sonrası kapatıldığı biliniyor. 27 Mart’ta sabah 05.00 civarında çıkan yangına Uludağ itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken, Bursa’dan takviye ekipler sevk edildi.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı, 9 kişi dumandan etkilendiği için tahliye edildi. Yangında Yahya Üsta ve oğlu Berkin hayatını kaybederken, eşi Fikriye Üsta da 6 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI

Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümündeki verandada bulunan şöminenin yanına bırakılan mangaldan kaynaklandığı görüldü. Saat 05.22’de kıvılcımlar süs bitkilerini tutuşturdu ve kısa sürede alevler tüm binayı sardı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI, OTEL MÜHÜRLENDİ

Yangınla ilgili soruşturmada, işletme sahibi, müdürü ve çalışanlar dahil 5 şüpheli ile otel mülk sahibi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin incelemesinin ardından, Osmangazi Belediyesi ekipleri oteli mühürledi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bilirkişi heyeti incelemeler yaptı.

‘ÇELİŞKİLİ İKİ RAPOR VAR’

Hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporunda, Üsta’nın sahibi olduğu ‘FB Usta’ şirketinin yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla asli kusurlu bulundu. Ancak aile avukatı İsmail Eray Çokal, raporun önceki bilirkişi raporlarıyla çelişkili olduğunu belirtti. Çokal, “Yangın olduğunda müdahale eden itfaiyeci ve hukukçu bilirkişilerini almış olduğu raporda, Kervansaray Otel de yangın springlerinin olmaması, duman dedektörlerinin olmaması sebebiyle ‘asli kusurlu’ bulunurken, sonradan gelen raporda nasıl olmuşsa hiçbir şekilde bu konuya değinilmemiş. Dosya içerisinde iki tane çelişkili rapor var. Ve bu şekilde iddianamenin hazırlanması imkansız” dedi.

YENİ HEYET VE EK RAPOR TALEBİ

Çokal, eksik ve çelişkili raporların giderilmesi için yeni bir bilirkişi heyeti ve ek rapor alınması gerektiğini vurguladı. Çokal, “Son raporda yangının başlangıç alanının yanlış tespit edildiği, dosya kapsamındaki tüm raporlar, kamera kayıtları ve diğer evraklardan anlaşılmaktadır. Düzenlenen bilirkişi raporunda Kervansaray tarafından alt kiralama yapılan hiçbir şirketin sorumluluğuna gidilmeden tespit yapılması, açıkça hukuka aykırıdır. Bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor, yangın sonrası düzenlenen itfaiye ve teknik inceleme raporu ve bilirkişi heyeti ön raporu ile çelişkili olup, bu raporlardaki çelişkilerin giderilmesi açısından, yeni bir heyet ve ek raporu alınması bu dosyada zaruridir” ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT TALEBİ AİLEYİ DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Otelin zararını karşılamak için Üsta ailesinin mirasçılarına tazminat talebi ile başvuruldu. Avukat Çokal, yangının çıktığı kafenin Üsta ailesi tarafından işletilmediğini belirterek, “En azından biz Kervansaray Otel ve sahiplerinden destek mesajı beklerken ya da bir başsağlığı mesajı beklerken, böyle bir şeyle karşılaşılması, ‘Otel yangınına sebebiyet verdiniz’ şeklinde bir şeyle karşılaşılması, aileyi gerçekten derin bir üzüntüye boğdu. Açıklanabilir bir tarafı yok” dedi.

OTEL SAHİPLERİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Çokal, alt kiralama ilişkisinin otelin asli yangın güvenliği yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını söyledi. Çokal, şöyle devam etti: “Dosya kapsamında mevcut tüm kamera kayıtları teknik raporlar ve tanık anlatımları incelendiğinde yangınla illiyet bağı bulunmayan ve Yahya Üsta'nın eşine ait şirketin çalışanları yönünden herhangi bir kusur ve sorumluluk tespit edilmediği, bu nedenle bu şirket ve yetkililerinin olayla bağlantısının bulunmasının hukuken mümkün bulunmadığı sabittir. Bu bilgiler ışığında şu anda haklarında bir adli tedbir dahi olmayan otel sahiplerinin asli kusurlu ve sorumlu olduğunu düşünüyoruz."

AİLEDEN TEPKİ

Feride Gündüz, kardeşi Yahya Üsta’nın suçlanmasına tepki göstererek, “Yangın çıkan kafe-barı kardeşim Yahya işletiyormuş gibi göstermişler. Kesinlikle kardeşimin bar ve kafeyle alakası yoktu. Ölmüş, suçsuz günahsız bir insanı suçlu duruma düşürerek göstermek hangi vicdana sığar?” dedi.

Üsta’nın diğer kardeşi Leyla Yıldız da, “O gece ağabeyim, eşi ve oğlu Berkin kendi odalarına çekilip 5’inci katta yatarken, kat çalışanları ızgara yaptılar ve odalarına çekildi. Otelin kafesi kardeşimin üstüne değildi. İşletmeciliğini başka birisi yapıyordu. Yangının çıktığı şöminenin her tarafı süslerle kaplıydı. Yangını Yahya Hoca’nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Onun hiçbir ilgisi yoktu.” ifadelerini kullandı.

Maile Üsta ise, “Yangından 1 gün önce ben Uludağ’dan Bursa’ya geldim. Kat çalışanları mangal yakıp, yangın çıkarmış. Benim ağabeyimle, eşi ve oğlu, o sırada odada uyuyorlardı. Benim ağabeyimin yangının çıktığı kafe-barla bir alakası yok” dedi” diye konuştu.

Kaynak: DHA